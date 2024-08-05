رئيس جهاز حماية المستهلك يصل البحيرة لقيادة حملات رقابية موسعة على الأسواق

البحيرة - ناصر جودة

وصل منذ قليل، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى محافظة البحيرة في مستهل جولة تفقدية، وتنظيم حملات رقابية موسعة على أسواق المحافظة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.



وكان فى استقبال رئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، واللواء أحمد الحسينى رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة، إضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.



ومن المقرر أن يقوم رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ البحيرة بتنظيم حملات رقابية موسعة على أسواق المحافظة، وذلك بهدف التأكد من توافر السلع الأساسية ومتابعة التخفيضات المطبقة على السلع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعات لجنة ضبط الأسواق، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وضمان استقرار الأسعار.