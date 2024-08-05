اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 أغسطس 2024 01:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جهاز حماية المستهلك يصل البحيرة لقيادة حملات رقابية موسعة على الأسواق

الإثنين، 05 أغسطس 2024 01:08 م
رئيس جهاز حماية المستهلك يصل البحيرة لقيادة حملات رقابية موسعة على الأسواق إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل منذ قليل، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى محافظة البحيرة في مستهل جولة  تفقدية، وتنظيم حملات رقابية موسعة على أسواق المحافظة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.


وكان فى استقبال رئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، واللواء أحمد الحسينى رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة، إضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.


ومن المقرر أن يقوم رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ البحيرة بتنظيم حملات رقابية موسعة على أسواق المحافظة، وذلك بهدف التأكد من توافر السلع الأساسية ومتابعة التخفيضات المطبقة على السلع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعات لجنة ضبط الأسواق، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وضمان استقرار الأسعار.

 







جهاز حماية المستهلك

محافظة البحيرة

حملات رقابية

اسواق البحيرة

رئيس حماية المستهلك




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة