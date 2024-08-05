رئيس جامعة العريش يتابع اختبارات القدرات واستعدادات مكتب التنسيق الإلكترونى

العريش - محمد حسين

تابع الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، استعدادات الجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الجدد عبر مكتب التنسيق الإلكتروني.

وأكد الدمرداش، أن الجامعة أكملت كافة التحضيرات لضمان سير العملية بسلاسة، وأعرب عن ترحيبه بأبناء سيناء، داعيًا إياهم للانضمام إلى أسرة جامعة العريش.

وأوضح الدمرداش، أن مكتب التنسيق الإلكتروني مجهز بأحدث التقنيات لتسهيل عملية التسجيل، ويعمل به فريق متخصص لتقديم الدعم والإجابة على استفسارات الطلاب.

كما شدد على توفير كافة الخدمات اللازمة، بما في ذلك الإرشاد الأكاديمي والاجتماعي، لمساعدة الطلاب على اختيار التخصص المناسب وتحقيق أهدافهم.

وأشار رئيس الجامعة إلى انتظام اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية، وأكد أن الجامعة تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وقال إن كليات جامعة العريش وفقًا لتاريخ إنشائها:كلية التربية، كلية العلوم الزراعية البيئية، كلية التربية الرياضية (بنين وبنات)، كلية العلوم، كلية الآداب، كلية الاقتصاد المنزلي، كلية التجارة، كلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، كلية الطب البيطري، كلية الحاسبات والمعلومات، كلية الطب.