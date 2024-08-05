خارجية لبنان تبحث مع مسؤولين وسفراء التطورات الأخيرة والتصعيد الإسرائيلي

أ ش أ

بحث وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبناني عبدالله بو حبيب مع عدد من المسؤولين والسفراء تطورات الأوضاع الأخيرة والتصعيد الإسرائيلي الخطير، ووقف العدوان الإسرائيلي على البلاد.



والتقى بو حبيب مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هنيس-بلاسخارت، وفقًا للوكالة الوطنية اللبنانية؛ لبحث تطورات الأوضاع الأخيرة والتصعيد الإسرائيلي الخطير بعد استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.



وأكد ضرورة أن تكثف الأمم المتحدة جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وتجنيب المنطقة الانزلاق في دوامة ردود انتقامية قد يؤدي خروجها عن السيطرة إلى اندلاع حرب إقليمية شاملة، موضحًا تمسك لبنان بالتطبيق الشامل والكامل للقرار 1701 باعتباره الحل الوحيد لعودة الهدوء إلى جنوب لبنان.



كما التقى بو حبيب مع سفير بلجيكا الجديد لدى لبنان أرنو بويلز، بعد تسليمه نسخة من أوراق اعتماده إلى الوزير، معربًا عن أمله في أن تلعب بلجيكا دورًا نشطًا أوروبيًا ودوليًا، لوقف تصعيد إسرائيل الخطير في المنطقة ووضع حد لعدوانها على لبنان.



وفي السياق، التقى الوزير بو حبيب مع سفير إسبانيا لدى لبنان خيسوس سانتوس، مؤكدًا ضرورة الضغط على إسرائيل لكبح جماحها ومنعها من جر المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.. فيما أعرب سفير إسبانيا لدى لبنان عن دعم بلاده للبنان وقلقها من انزلاق المنطقة إلى تصعيد خطير.



والتقى الوزير بو حبيب مع الممثل الجديد لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان ماثيو هولينغورث، وعرضا البرامج التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي في لبنان وسبل دعم العائلات اللبنانية الأكثر احتياجًا لتعزيز صمودها في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان.



وعلى صعيد متصل، تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالًا من وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، تم خلاله بحث الأوضاع في لبنان والتطورات بالمنطقة، مشددين على ضرورة وقف التصعيد واللجوء إلى الحلول السلمية وتطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701.