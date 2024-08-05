حياة كريمة.. محافظ المنيا: دخول مركز طبى ونقطة إسعاف أتليدم الخدمة قريبا

المنيا - حسن عبد الغفار

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الأعمال الإنشائية لمشروعات حياة كريمة بقرية أتليدم، التي شملت مركز طب الأسرة ونقطة إسعاف جديدة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية بالمحافظة.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ مركز طب الأسرة المقام على مساحة 1200 متر مربع ويضم مجموعة من الأقسام والخدمات الصحية المتكاملة، حيث يحتوي المركز على عيادة طب أسرة، عيادة متابعة الحمل، صيدلية، وحدة تعقيم ومغسلة، قسم أشعة، مكتب صحة، وتطعيمات، ويضم الطابق الأول العلوى للمركز عيادة أسنان، عيادات خارجية، طب أسرة، قاعة تدريب، معمل دم، ومعمل طفيليات، وفى الطابق الثاني العلوي، سكن للأطباء والممرضات وغرف إدارية.

كما شملت جولة المحافظ نقطة إسعاف أتليدم، المقامة على مساحة 200 متر مربع، وتحتوي على سيارتي إسعاف، جراج مجهز، وغرف مبيت للمسعفين، بهدف تعزيز خدمات الطوارئ والاستجابة السريعة للحالات الحرجة، كما تفقد اللواء كدوانى مجمع الخدمات بقرية اتليدم لتقديم كافة الخدمات الحكومية لتوفير الجهد و الوقت على المواطنين حيث يضم خدمات بكافة القطاعات ( التموين ،

التضامن ، الشهر العقارى ، السجل المدنى، البريد، المركز التكنولوجى).

أكد اللواء كدواني على أهمية هذه المشروعات في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين في قرى ومراكز المحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء الأعمال لضمان تقديم الخدمات في أسرع وقت.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، وياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن، والمهندس أحمد عاطف، مدير جهاز منطقة تعمير المنيا التابع للجهاز المركزي للتعمير المنفذ لهذه المشروعات .