حياة كريمة.. الكشف على 1373 حالة خلال قافلة طبية بعزبة شويكار بالمحلة

الغربية - مصطفى عادل

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، عن إطلاق القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا، في عدد من التخصصات الطبية، منها القافلة الطبية، بعزبة شويكار بمركز المحلة الكبرى، والتي تم تنفيذها على مدار يومين متتاليين.

وقال الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن القوافل الطبية يتم توجيهها للقرى أكثر احتياجا والقرى النائية، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

وأوضح الدكتور أحمد محسن، منسق القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالغربية، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1373 مريضا في مختلف التخصصات بالمجان، كما تم عمل 120 تحليل دم، 43 تحليل طفيليات و3 أشعة و9 حالات موجات فوق صوتية، كما تم عمل 14 ندوة تثقيفية لأكثر من 283 مواطنا وتحويل 3 حالة لمستشفى المحلة العام لاستكمال الفحوصات اللازمة لإجراء بعض الجراحات وجاري متابعة الحالات من قبل خدمة المواطنين بالمديرية.