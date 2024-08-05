حملات توعية بخطر المخدرات ومبادرات لدعم ذوى الاحتياجات وللنظافة بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت محافظة شمال سيناء تنفيذ عدد من المبادرات التي تهدف إلى التوعية بخطر المخدرات، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين النظافة العامة في المجتمع.

قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوحدة شمال سيناء بجولات توعية بخطر المخدرات، لزيادة الوعي لدى الشباب والنشء بمركز شباب مدينة العريش ومركز شباب 6 أكتوبر.

تضمنت الحملة ورش تدريبية وأنشطة تفاعلية تهدف إلى توعية الشباب بأضرار المخدرات وآثارها السلبية على الصحة النفسية والجسدية والمستقبل، كما قدمت معلومات حول طرق الوقاية من الإدمان وسبل الحصول على المساعدة.

وأطلقت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مبادرة "أحسن صاحب" لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع، شارك في هذه المبادرة متطوعون من مركز شباب 6 أكتوبر.

تهدف المبادرة إلى التوعية بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل فعال وتحقيق المساواة بينهم وبين الآخرين. تعمل المبادرة على توضيح المفاهيم الخاطئة وتغيير الصورة النمطية السلبية السائدة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الوعي حول قضايا الإعاقة، وإبراز القدرات والإنجازات التي يمكن أن يحققها الأشخاص ذوي الإعاقة إذا ما أتيحت لهم الفرص المناسبة.

وشارك عدد من الشباب المتطوعين في مبادرة "هنظف بلدنا.. انزل وشارك"، التي أطلقها اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وانطلقت الحملة بالتعاون بين المحافظة ومجالس المدن وشركة النظافة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظة.

تهدف الحملة إلى إظهار الوجه الحضاري لشوارع مدن وأحياء وقرى شمال سيناء عن طريق تحسين النظافة العامة، ويستمر أسبوع و يتضمن تنظيف الشوارع والميادين في مختلف أحياء وتجمعات ومدن المحافظة، بمشاركة متطوعين من الجهات الشريكة بالمحافظة وبالتعاون مع شركة النظافة.