تعرف على أهم مشروعات وزارة الرى خلال العام المائى السابق

كتبت ـ أسماء نصار

عملت وزارة الموارد المائية والرى خلال العام المائى السابق 2023 / 2024 من خلال العديد من المشروعات والسياسات المندرجة تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0" على تلبية الاحتياجات المائية لكل القطاعات وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات .

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم ما تم تنفيذه:



1- حققت نجاحات كبيرة خلال رئاسة مصر للأمكاو .. إطلاق "مجلة صوت أفريقيا للمياه" ، والمشاركة فى "قمة المناخ الأفريقية" و "المؤتمر الأفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة العامة" وجلسة "إطلاق خطة عمل الاستثمار في أفريقيا" ضمن COP28 ، وقيادة المسار الأفريقي لـ "المنتدى العالمى العاشر للمياه".

2- تطهير 33 ألف كيلو متر من الترع، والتنسيق مع وزارة الزراعة لمتابعة قيام المزارعين بتطهير المساقى الخصوصية.

3- تأهيل ترع بأطوال تصل الى 600 كيلو متر، والعمل على تأهيل 1998 كيلو مترا أخرى، ودراسة استخدام مواد صديقة للبيئة فى أعمال التأهيل.

4- تدبير (26) قطعة أرض لإقامة (30) مشروعا خدميا لخدمة المواطنين بمراكز مبادرة "حياه كريمة".

5- تطهير 22 ألف كيلومتر من المصارف وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة بكميات حفر 8 ملايين متر مكعب، وإنهاء تنفيذ الصرف المغطى في زمام 77 ألف فدان.

6- إحلال وتجديد 35 كوبرى و8 سحارات وبربخ على المصارف الزراعية.

7- الاستلام الابتدائى لمحطة الدلتا الجديدة ومحطات إسنا 1 وجنوب بورسعيد و دير السنقورية وبنى صالح ، والاستلام النهائى لمحطة معالجة مياه بحر البقر ومحطات بحر البقر الرئيسية وشادر عزام وسيدمنت ومصرف 7.

8- مواصلة تنفيذ التجربة البحثية لاستخدام الرى الحديث في مزارع قصب السكر على ترعة بلوخر بأسوان.

9- طفرة كبيرة فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى بلغت (6274) رابطة، وانتخاب (188) أمين مركز و(22) أمين عام محافظة و رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية.

10- مواصلة تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة بنسبة تنفيذ 85 % ، ومسارى نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بنسبة تنفيذ 67 %.

11- استكمال مشروع "تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة" ، والعمل جاري لنقل جزء من مياه المصارف المؤدية لبركة بهي الدين إلي منخفض عين الجنبي.

12- استمرار العمل فى مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بنسبة تنفيذ 51%.

13- حصر وتقييم 47 ألف منشأ مائى ، وبدء تفعيل بروتوكول التعاون مع الهيئة الهندسية لتنفيذ أعمال تأهيل المنشآت المائية.

14- بدء تطوير وتحديث البوابات كأحد أدوات تطوير منظومة الرى 2.0 كخطوة لتوزيع المياه اعتمادا على التصرفات بديلا عن المناسيب بإستخدام الذكاء الاصطناعي.

15- تحديث أنظمة تشغيل بوابات سد دمياط ومفيض إسنا وقناطر نجع حمادى الجديدة ، وصيانة قناطر إدفينا.

16- تطهير سنوي لمخرات السيول ، ونهو أو مواصلة العمل في إنشاء العديد من منشآت الحماية من أخطار السيول.

17- العمل على إعداد لائحة للتدريب لكافة العاملين بالوزارة ، وعقد 226 برنامج تدريبى بمشاركة 6832 متدرب مصرى وعربى وافريقى.

18- إعداد منظومة لتحصيل مستحقات الوزارة لدعم موازنة الدولة ورفع كفاءة ومستوى العاملين ، واستمرار متابعة هذه المنظومة.

19- لتحقيق المزيد من الشفافية .. وضع منظومة لتقييم أداء قيادات الوزارة ، والإعتماد على هذا التقييم فى تحديد المكافآت والترقيات واختيار الاكفأ لشغل أى منصب.

20- نظام تقييم للعاملين بالوزارة طبقا لعدد من المعايير ، وصرف مكافآت التميز الغير إعتيادى لأكثر من ١٥ ألف من العاملين المتميزين.

21- بدء العمل فى وضع منظومة حوكمة لجهات الوزارة لتوضيح دور المؤسسات المختلفة وتجنب مركزية اتخاذ القرارات وتفعيل اللوائح والقوانين.

22- العمل على تحديث استراتيجية الموارد المائية والري 2050 وتحديد علاقاتها مع جهات الدولة المختلفة المرتبطة بملف المياه.

23- الإنتهاء من قواعد بيانات المنشآت والتطهيرات والمعدات والسيارات ، وبدء رقمنة العديد من الملفات مثل قواعد بيانات الموارد البشرية وأملاك الرى.

24 -رقمنة اجراءات تحصيل مستحقات الوزارة المالية والتراخيص للتسهيل على المواطنين والاسراع بالإجراءات.

25 -تنظيم "إسبوع القاهرة السادس للمياه" والإعداد لـ إسبوع القاهرة السابع للمياه" و "إسبوع المياه الأفريقي" ، ومشاركات ناجحة فى مؤتمر COP28 .

