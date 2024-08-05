تعرف على أنواع السيارات الكهربائية والبنزين المرخصة خلال يونيو 2024

تقرير : أماني سمير

كشف احدث تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن شهر يونيه 2024 أن ماركة "هيونداى" قد حصدت المركز الأول فى السيارات الملاكي الاعلي ترخيصا بواقع 1448سيارة.

وجاء فى المركز الثانى ماركة "نيسان" 1101 سيارة وفى المركز الثالث ماركة "كيا" 956 وفى المركز الرابع ماركة "شيرى" 863 سيارة، وفى المركز الخامس ماركة "إم جى" بواقع 813 سيارة.



كما اوضح أخر تقرير صادر عن المجمعه المصرية للتأمين الاجبارى أن عدد المركبات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها فى شهر يونية سجلت حوالى 430 مركبة، وجاء من بينهم 409 سيارة ملاكى.

حيث حققت ماركة "فولكس فاجن" سيارة 90 سيارة واحتلت أى دى 4 المركز الأول بين سيارات فولكس فاجن حيث حققت 27 سيارة أما بى واى دى فقد سجلت 51 سيارة وحققت سيارتها سونج أل 19 سيارة.

أما ماركة "مرسيدس" فقد استقبلت السوق 71 سيارة من إجمالى سيارات مرسيدس بينما احتلت إى كيو إى 350 عدد مبيعات 34سيارة من بين مبيعات مرسيدس اما بى ام دبليو فقد حققت مبيعات 70سيارة من بينها 36 سيارة فقط من طراز أى اكس 3 من بين سياراتها اما تسلا 14 سيارة وكيا 14 سياراة من طراز اى فى 5أما بورشه 3 سيارات وإم جى 4 حققت مبيعات 5 سيارات.



يذكر أن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى قد أوضحت فى تقريرها أن اعداد السيارات "الملاكى - الزيرو" والتى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغت 11851 سيارة ملاكى.

جاء من بينها 308 سيارة موديل 2021 و702سيارة موديل 2022 و1564سيارات موديل 2023 و8563 موديل 2024 و714سيارة موديل 2025..