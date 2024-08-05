تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنهاية تعاملات اليوم الإثنين 5-8-2024

كتبت رحمة رمضان

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 5-8-2024 فى نهاية التعاملات تراجع ملحوظ فى نهاية تعاملات اليوم، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 49.18 جنيه بدلا من 51.65 جنيه للشراء و 49.32 جنيه بدلا من 51.13 جنيه للبيع.

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 49.30 جنيه بدلا من 49.51 جنيه للشراء، و49.20 بدلا من 49.41 جنيه للبيع وبنك مصر سعر 49.30 جنيه بدلا من 49.51 جنيه للشراء، و49.20 بدلا من 49.41 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.30 بدلا 49.51 للشراء، و49.20 بدلا من 49.41 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.30 بدلا من 49.51 للشراء، و 49.20 بدلا من 49.41 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.30 جنيه للشراء.

49.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

49.30 جنيه للشراء.

49.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.30 جنيه للشراء.

49.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.30 جنيه للشراء.

49.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.30 جنيه للشراء.

49.20 جنيه للبيع