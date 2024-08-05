تحرير 26 محضر نقص أوزان وإنتاج خبزا بمواصفات سيئة بمركز زفتى

الغربية مصطفى عادل

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة، فجر اليوم على المخابز البلدية بقرية سندبسط ومدينة زفنى شارع سعد زغلول وشارع المقابر وشارع بركة السبع، والتي اسفرت عن تحرير 26 محضرا نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة، وقامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ و مديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً، استجابة فورية لمطالب المواطنين بمركز ومدينة زفتى.

وتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير 5 محاضر لمخابز بسندبسط، 3 مخابز خبز غير مطابق للمواصفات، مخبز نقص وزن 6 جرام مخبز نقص وزن 10 جرام ، و 3 محاضر لمخابز بشارع سعد زغلول مدينة زفتى، مخبزين خبز غير مطابق للمواصفات ،مخبز بشارع سعد زغلول نقص وزن 6 جرام ،مخبز بشارع المقابر مدينة زفتى نقص وزن 9 جرام و مخبز بطريق بركة السبع عدم نظافة أدوات.

كما تمكنت مديرية الصحة من تحرير 7 محاضر عدم وجود شهادة صحية و عدد8 محاضر نقص اشتراطات صحية.

وأعرب أهالي المحافظة عن بالغ تقديرهم وشكرهم لجهود المحافظة واهتمامها ببحث مطالبهم والعمل على الاستجابة الفورية لشكاويهم .

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، استمرار الحملات التفتيشية المكبرة والتي تبدء عملها يوميا من الخامسة فجرا ، لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين مؤكدا علي بذل كافة الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.

وأِشار الجندي، إلى أن رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي، مؤكدا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حياله.