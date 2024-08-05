بعد خسائر المحاصيل بسبب الجفاف.. صقلية الإيطالية تخشى فقدان السياحة

فاطمة شوقى

تعاني أجزاء من جنوب إيطاليا ودول أخرى في المنطقة من واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ عقود، ولكن تعتبر صقلية من أكثر المناطق التى تعانى من تلك الموجة حيث تقول السلطات إنها تعمل على إنقاذ السياحة ، حيث أنها تفقد الأنهار والبحيرات التى كانت من أكبر العوامل جذبا للسياح فى هذه المنطقة.

وفى الآونة الأخيرة ، فقدت صقلية عدد من السياح بسبب موجة الجفاف التى جعلت الأراضى الزراعية والبحيرات الجاذبة للسياحة تبدو وكأنها كثبان صحراوية، حسبما قالت صحيفة الجورنال الإيطالية.

وتخشى السلطات من تعرض شريان الحياة الاقتصادي المهم للخطر بسبب التقارير التي تتحدث عن نقص المياه، وتتخذ خطوات لمحاولة حمايته.

وقال سلفاتوري كوتشينا، رئيس خدمة الحماية المدنية في صقلية: "نحن مجبرون على التضحية بالأضرار التي لحقت بالزراعة، لكن علينا أن نحاول عدم الإضرار بالسياحة، لأن الأمر سيكون أسوأ".

وفرضت صقلية قيوداً على المياه في فبراير، عندما أعلنت المنطقة حالة الطوارئ وسط موجة جفاف غير مسبوقة، وشمل هذا التقنين أكثر من مليون شخص في 93 مجتمعاً. وأصبح بعضهم يضطر إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 45%.

وقال رئيس اتحاد الفنادق في صقلية، نيكولا فاروجيو، إن الفنادق ملزمة الحصول على كمية معينة من احتياطيات المياه حسب قدرتها، ما يعني أنها قد تضطر أيضاً إلى شراء المياه من البر الرئيس. لكن الفنادق الأصغر ، لا تملك في كثير من الأحيان طريقة لتخزين ما يكفي من المياه لتلبية المتطلبات

