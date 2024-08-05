بابا الفاتيكان يعرب عن قلقه حول وضع فنزويلا ويطالب بالبحث عن الحقيقة

فاطمة شوقى

أعرب بابا الفاتيكان ، البابا فرانسيس ، عن قلقه حيال الوضع فى فنزويلا ، ودعا إلى البحث عن الحقيقة بعد إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو، كما أنه طالب جميع الأطراف بتجنب العنف، وفقا لإذاعة الفاتيكان.

وأضاف بابا الفاتيكان "أوجه نداء صادقا لجميع الأطراف للبحث عن الحقيقة والتصرف باعتدال وتجنب أي نوع من العنف وحل الخلافات من خلال الحوار والتمسك بالصالح الحقيقي للسكان وليس المصالح الحزبية"، وذلك خلال تجمع فى ساحة القديس بطرس بالفاتيكان.

وبعد الانتخابات التي جرت في 28 يوليو ، منح المجلس الانتخابى الوطنى الفنزويلى فترة ولاية ثالثة لمادورو، وهو القرار الذي رفضته معارضة المرشح إدموندو جونزاليس أوروتيا، الذي يدين التزوير ويطالب بنشر سجلات التصويت.

وتشكك عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة والأرجنتين والمكسيك والبرازيل وكولومبيا، في النتائج وتطالب بنشر سجلات الانتخابات.

قال الاتحاد الأوروبى اليوم إنه لا يمكن الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا.

وأدت الاحتجاجات في فنزويلا التي اندلعت منذ الاثنين الماضى ضد النتيجة الرسمية إلى مقتل 22 شخصا على الأقل.

واشتعلت احتجاجات ضخمة فى فنزويلا اثر إعلان نيكولاس مادورو رئيسا بعد فوزه فى الإنتخابات الرئاسية فى فنزويلا التى عقدت الأحد الماضى بنسبة 51.2%، فى حين شككت المعارضة والمجتمع الدولى فى تلك النتيجة، وطلب الاتحاد الأوروبى نشر السجلات الانتخابية.

