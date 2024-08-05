انطلاق فعاليات مبادرة "أسبوع نظافة" بمركز ومدينة الحسنة فى شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

انطلقت في مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء فعاليات مبادرة "أسبوع نظافة"، برعاية اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وتستمر هذه المبادرة حتى يوم الخميس 8 أغسطس، وتهدف إلى إظهار الوجه الحضارى لشوارع مدن وأحياء وقرى محافظة شمال سيناء.

يتم تنفيذ المبادرة تحت إشراف ومتابعة مرزق رزيق سالم، رئيس مركز ومدينة الحسنة، و محمد أحمد المغربي، سكرتير عام المركز والمدينة وشارك فيها جهاز النظافة والتجميل بمجلس المدينة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية فى المدينة ومنها الإدارة التعليمية بالحسنة وإدارة الشباب والرياضة بالحسنة، إلى جانب الشباب المتطوعين من المجتمع المدنى وفريق من جمعية الهلال الأحمر.

تم رفع وإزالة كافة تراكمات القمامة الموجودة فى أماكن مختلفة بمدينة الحسنة، وشملت الحملة رفع وإزالة جميع مخلفات القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية وأمام المحلات التجارية، وكنس الشوارع وتنظيف الميادين، و تم تفريغ صناديق القمامة المتراكمة باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالمجلس، ورفع كمية هائلة من مخلفات القمامة من شوارع وأحياء المدينة.

وسبق ونفذ مجلس مدينة الحسنة فى وسط سيناء حملات للنظافة والتجميل، حيث قام جهاز النظافة والتجميل بالمدينة برفع وإزالة كافة تراكمات القمامة الموجودة بأماكن مختلفة بالمدينة، بهدف إظهارها بالشكل الحضارى اللائق.