انطلاق فعاليات مبادرة "أسبوع نظافة" بمجلس مدينة وقرى مركز نخل وسط سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أُطلقت فعاليات مبادرة "أسبوع نظافة" في جميع أنحاء مركز ومدينة نخل، بوسط سيناء وذلك بهدف إظهار الطابع الحضاري للمدينة ورفع أكوام القمامة.

قال محسن سالم، رئيس مركز ومدينة نخل، ان الحملة انطلقت تحت رعاية اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بمشاركة فعالة من إدارة شئون البيئة ورؤساء الوحدات المحلية، بالإضافة إلى الإدارة التعليمية وإدارة الشباب والرياضة وجمعية الهلال الأحمر المصري بمركز نخل، وتستمر المبادرة حتى يوم الخميس القادم، وتشمل كافة مناطق المدينة.

وأضاف أنه سيتم خلالها تحسين المشهد العام للمدينة من خلال تنظيف الشوارع ورفع القمامة المتراكمة، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ الحملة بجهود مشتركة من مختلف الجهات المشاركة لضمان تحقيق الهدف المرجو منها وإظهار المدينة بشكل حضاري ونظيف.

وقال إنه تشمل فعاليات الحملة تنظيف الشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع القمامة من الأماكن العامة، وتنظيف الميادين وأمام المحلات التجارية. يشارك في الحملة مجموعة من المتطوعين من مختلف القطاعات، مما يعزز من روح التعاون والمشاركة المجتمعية.

وأكد أنه تستمر الجهود المبذولة طوال أيام الأسبوع لضمان تحقيق أفضل النتائج من الحملة التي تتضمن أيضاً أنشطة توعوية لتشجيع المواطنين على الحفاظ على نظافة المدينة والمساهمة في الحفاظ على البيئة، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين وتحقيق بيئة نظيفة وصحية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة في مركز ومدينة نخل.