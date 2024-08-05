الموافقة على إقامة 5 مشروعات استثمارية بالبحيرة بتكلفة 168 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، عن موافقة اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة على إقامة 5 مشروعات استثمارية فى مجالات مختلفة تعمل على توفير 214 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأشارت المحافظ، إلى أن محافظة البحيرة جاذبة للاستثمار ولديها كل المقومات الاستثمارية والبيئة الخصبة بما تملكه من آفاق واعدة وما تقدمه من تيسيرات للمستثمرين الجادين.

جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع اللجنة العليا للاستثمار بحضور الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس، السكرتير العام المساعد، ومحمد الشريف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، حيث تم خلال الاجتماع الموافقة على إقامة 5 مشاريع بتكلفة اجماليه تبلغ 168 مليون و 263 الف جنيه وتوفر 214 فرصه عمل وتتمثل في:

- ثلاجه حفظ خضار وفاكهه بمشتملاتها على مساحة 4000 متر بالإضافة إلى عدد 4 منافذ بيع مستلزمات إنتاج زراعي على مساحة 500 متر بالطريق الصحراوي بمركز أبو المطامير بتكلفة إجمالية 49 مليون جنية وتوفر 130 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

- مصنع تجميع سقالات على مساحة 20868 م2 بناحيه شرق الطريق الصحراوي بنطاق مركز ابو المطامير بتكلفه اجماليه 38 مليون جنيه و 170 ألف جنية ويوفر 33 فرصه عمل.

- مصنع أعلاف حيواني وداجني وسمكي على مساحه 12600 متر مربع بالطريق الصحراوي بنطاق مركز ابو المطامير بتكلفه اجماليه 39 مليون و558 الف جنيه ويوفر 26 فرصه عمل

- مصنع إنتاج مبيدات وأسمدة زراعية ومبيدات صحة عامة سائلة وبودره على مساحة إجمالية 1020 م2 بنطاق شرق الطريق الصحراوي بمركز أبو المطامير بتكلفة إجمالية 38 مليون جنيه ويوفر 10 فرص عمل.

- ثلاجة حفظ خضار وفاكهة على مساحة 4200 م2 بناحية الدلنجات بتكلفة 3 مليون و535 ألف جنية وتوفر 15 فرصة عمل.



