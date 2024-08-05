"المقاولات المصرية" تحصل على مشروعين بسلطنة عمان بقيمة 10 مليارات جنيه

كتب عبد الحليم سالم

نجحت شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، فى الحصول على مشروعى مرافق بسلطنة عمان بقيمة تصل لنحو 10 مليارات جنيه، لتضاف إلى مشروعات الشركة فى سلطنة عمان مما يساهم فى توفير حجم عمل للعاملين بالشركة.

وأشار أحمد سعيد، رئيس اللجنة النقابية ل" اليوم السابع" انه استمرارا للنجاحات التى تحققها الشركة وبعد حصول فرع الشركة بسلطنة عمان على مشروع إنشاء شبكات مياه " أزكى " بالمنطقة الداخليه بقيمة 35.7 مليون ريال عمانى، تمكنت الشركة من الفوز بمشروعى إنشاء شبكات مياه " أشور " وطاقة ومحطة الضخ بمرباط بولاية صلاله بقيمة 27.5 مليون ريال عمانى، علاوة على مشروع إنشاء خزانات " ديم " الاستراتيجيه بالقريات بقيمة 15.7 مليون ريال عمانى .، ليصل إجمالى العطاءات التى حصلت عليها الشركة مؤخرا بفرع سلطنة عمان 79 مليون ريال عمانى بما يعادل 9.8 مليار جنيه مصرى .



أشاد رئيس اللجنة النقابية بالجهود التى بذلها القائمين على فرع الشركة بسلطنة عمان، وبدعم من المهندس محب سالم الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة و الدكتور هانى سليمان الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة القابضة للتشيد والتعمير، وفى ضوء التوجيه الدائم بضرورة التوسع فى أعمال الشركة خارج مصر .