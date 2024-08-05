الرئيس السيسي يوجه بإحالة قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت للنيابة العامة

في إطار متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للموضوعات المثارة أمام الرأي العام واهتمامه بالوقوف على المعلومات الخاصة بها لضمان تحقيق الشفافية والعدالة فقد صدر توجيه من الرئيس للإفادة بالمعلومات عن موضوع اللاعب أحمد رفعت، وبعد عرض المعلومات

وجه بالآتي:

إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أي تجاوزات بما يضمن

تحقيق العدالة ومحاسبة من يثبت مخالفته للقانون.

- التنسيق بين الجهات المعنية لحوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج أثناء فترة التجنيد

وبما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن .