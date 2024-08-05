اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 أغسطس 2024 09:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يوجه بإحالة قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت للنيابة العامة

الإثنين، 05 أغسطس 2024 08:58 م
الرئيس السيسي يوجه بإحالة قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت للنيابة العامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في إطار متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للموضوعات المثارة أمام الرأي العام واهتمامه بالوقوف على المعلومات الخاصة بها لضمان تحقيق الشفافية والعدالة فقد صدر توجيه من الرئيس للإفادة بالمعلومات عن موضوع اللاعب أحمد رفعت، وبعد عرض المعلومات

وجه بالآتي:

إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أي تجاوزات بما يضمن

تحقيق العدالة ومحاسبة من يثبت مخالفته للقانون.

- التنسيق بين الجهات المعنية لحوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج أثناء فترة التجنيد

وبما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن .

 







السيسي

الرئيس السيسي

احمد رفعت

النيابه العامه




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة