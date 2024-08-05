اليوم السابع
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الدولار يرتفع بشكل كبير بسبب انهيارات الأسواق العالمية

الإثنين، 05 أغسطس 2024 11:01 ص
الدولار يرتفع بشكل كبير بسبب انهيارات الأسواق العالمية دولار - أرشيفية
كتب محمود عسكر

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ارتفع سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية بشكل كبير، تأثرا بحالة عدم الاستقرار في أسواق المال العالمية، وانهيار عدد كبير من الأسواق العالمية في الجلسات الأخيرة.


وجاء تراجع الأسواق العالمية نتيجة عدة أسباب أهمها التوترات المتزايدة في عدة مناطق بالعالم، بالإضافة إلى بيانات التضخم الأمريكية والتي كشفت أن معدل البطالة يرتفع للشهر الثالث علي التوالي عند 4.3% وهو المستوى الأعلى في 3 سنوات.


واستجاب السوق المصري لهذه الأحداث العالمية بخروج جزء من الأموال الساخنة من السوق المصرى، لتعويض الخسائر الخارجية للمستثمرين الأجانب وهو ما تسبب في ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه في الساعات الأخيرة، ليتخطى 94 جنيه للدولار في التعاملات الصباحية.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى 49.34 جنيه للشراء، 49.44 جنيه للبيع.







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