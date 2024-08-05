الدقهلية تشهد تنظيم ماراثون ضخم لرياضة الدراجات وسط تواجد أمني مكثف.. صور

الدقهلية- محمد الحبشي

شهدت محافظة الدقهلية، تنظيم ماراثون ضخم لرياضة الدراجات الهوائية، حيث نظمت منطقة الدقهلية للدراجات ونادي جزيرة الورد الرياضي، حدث رياضي ضخم صباح اليوم الاثنين، وانطلق الماراثون الرياضي من مدينة المنصورة بالدراجات الهوائية، نحو الطريق الدولي بمدينة جمصة بطريق،"المنصورة-جمصة" الدولي الساحلي لمسافة 90 كيلومتر، حتي الوصول لدلتا مارينا



شهد الماراثون الرياضي لرياضة الدراجات الهوائية، مشاركة عدد من اللاعبين الدوليين في رياضة الدراجات في هذا الماراثون، والذي انطلق صباح اليوم الاثنين الموافق 5/8/2024 في تمام الساعة السادسة صباحا، بالتجمع أمام بوابة نادي جزيرة الورد بالمشاية السفلية بمدينة المنصورة، لبدء فاعليات الماراثون،والاتجاه نحو الطريق الدولي الساحلي اتجاه مدينة جمصة والوصول لدلتا مارينا

انطلق الماراثون الرياضي وسط تواجد أمني مكثف من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، لتأمين الماراثون الرياضي بداية من الإنطلاق وحتي انتهاء فاعليات الماراثون تماما حفاظا علي سلامة اللاعبين المشاركين، حتي انتهاء فاعليات الماراثون الرياضي



انطلاق ماراثون الدراجات بالدقهلية



جانب من سباق الدراجات بالدقهلية



جانب من فعاليات الماراثون



ماراثون لرياضة الدراجات بالدقهلية



ماراثون للدراجات