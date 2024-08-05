التحالف الوطنى والعامة للاستعلامات ينظمان حملة نظافة لأحد شواطئ الغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة البحر الأحمر حملة لنظافة بأحد الشواطئ المفتوحة شمال الغردقة بمنطقة الأحياء بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات ضمن حملة الضلع الثالث.

من جانبه، قال وائل جاد المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحر الأحمر، إن حملة "الضلع الثالث" تأتي بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات والتي تعتبر تتويجًا للتعاون بين التحالف الوطني والهيئة العامة للاستعلامات، لافتًا إلي أن أعمال ومبادرات التحالف تستهدف خدمة المواطنين ودعم عملية التنمية في مختلف القطاعات.

وأوضح المنسق العام للتحالف الوطني بالبحر الأحمر، أن حملة نظافة الشواطئ التي نظمها التحالف بالغردقة شارك بها أكثر من 100 شاب وفتاة من متطوعي التحالف بالمحافظة، مشيرًا إلي أن الحملة تأتي ضمن جهود التحالف للحفاظ علي البيئة وارثاء عملية الاهتمام بالنظافة العامة.

وكشف منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي بالبحر الأحمر، أن التعاون بين مجمع اعلام الغردقة التابع للهيئة العامة للاستعلامات سيكون نقلة في خدمة مجتمع البحر الأحمر، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن مجموعة من المبادرات الخدمية والمجتمعية بمحافظة البحر الاحمر مما يساهم في نقلة نوعية في مجال العمل التنموي، حيث تجمع بين الخبرة الواسعة للهيئة العامة للاستعلامات في مجال التواصل والإعلام وبين شبكة العلاقات الواسعة والخبرة الميدانية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.



أعمال النظافة



التحالف الوطنى يجرى حملة نظافة للشاطئ



التحالف نظم حملة النظافة بالتنسيق مع مجمع الاعلام



جانب،من حملة نظافة الشاطئ



حملة نظافة شاطئ الأحياء بالغردقة