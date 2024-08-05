البنتاجون: أوستن أكد لجالانت دعم واشنطن لأمن إسرائيل

وكالات

قالت وزراة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن بحث مع نظيره الإسرائيلى تعزيزات القوات الأمريكية للدفاع عن إسرائيل، مؤكدا لنظيره الإسرائيلي دعم واشنطن لأمن إسرائيل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، إصابة ضابط وجندى فى هجوم بمسيرات على قيادة الفرقة 91 فى ثكنة "إيليت"، شمال إسرائيل، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وأعلن "حزب الله" اللبنانى، فجر الإثنين، تنفيذ هجوم جوى بالمسيرات على قيادة الفرقة 91 فى ثكنة "إيليت"، شمال إسرائيل.

وقال "حزب الله" فى بيان: "شنّ مقاتلو المقاومة هجوما جويا بسرب من المسيرات ‌‏الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث فى ثكنة إيليت، مستهدفة أماكن تموضع ‏واستقرار ‏ضباطها وجنودها وأصابتها بشكل مباشر وأوقعت فيهم عددا من القتلى والجرحى".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، بأن طائرة مسيرة قادمة من لبنان انفجرت فى منطقة "إيليت حشار" شمال إسرائيل، بعدما أصابت قاعدة هناك.