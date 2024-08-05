الاتحاد الأوروبى: لا يمكن الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية فى فنزويلا

محمد جمال

قال الاتحاد الأوروبى اليوم إنه لا يمكن الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

واشتعلت احتجاجات ضخمة فى فنزويلا اثر إعلان نيكولاس مادورو رئيسا بعد فوزه فى الإنتخابات الرئاسية فى فنزويلا التى عقدت الأحد الماضى بنسبة 51.2%، فى حين شككت المعارضة والمجتمع الدولى فى تلك النتيجة، وطلب الاتحاد الأوروبى نشر السجلات الانتخابية.

وأشارت صحيفة الباييس الإسبانية إلى أن تلك الاحتجاجات والفوضى والعنف فى الشوارع الفنزويلية أسفرت عن حالتى وفاة بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 46 شخصا، وأطلق عشرات من الشرطة الفنزويلية الغاز المسيل للدموع ضد المواطنين الذين خرجوا للاحتجاج فى كاراكاس رفضا لنتيجة الانتخابات الرئاسية التى قدمها المجلس الانتخابى الوطنى الفنزويلى، والتى تمنح الرئيس نيكولاس مادورو 51.2% من الأصوات، والنتيجة موضع شك من قبل المعارضة وجزء كبير من المجتمع الدولى.