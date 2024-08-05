الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء مركز بحوث وصيانة التراث بكلية الآثار بدمياط

دمياط معتز الشربيني

وافق المجلس الأعلى للجامعات، بجلسته رقم 103 بتاريخ 21 يوليو 2024، على إنشاء مركز بحوث وصيانة التراث بكلية الآثار جامعة دمياط" وحدة ذات طابع خاص".

وأعلن الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، أن مركز بحوث وصيانة التراث يهدف إلى :

• تلبية رغبات الباحثين والدارسين المتزايدة في مجالات فحص وتصوير وتحليل ودراسة المواد

• المساعدة على تنمية وتطوير والارتقاء بالبحث العلمي في معظم التخصصات وبخاصة الآثار والترميم إلى المستوى الدولي

• تنميه مهارات ومعارف وإكساب خبرات المتدربين والمتعاملين مع المركز والمشاركين في أنشطتة المختلفة

• خدمة كافة الجهات ذات الصلة وأصحاب المصالح في المجتمع المحلي والمحيط على وجه الخصوص

• دراسة وتوثيق وترميم وصيانة الآثار الثابتة والمنقولة في مصر وكشف المطمور منها

• تشجيع العمل الجماعي وروح الفريق وتعزيز الانتماء للوطن وتراثه الخالد