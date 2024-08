استمرار أعمال العنف والشغب فى عدة مدن ببريطانيا وستارمر يتعهد برد قاس.. فيديو

تستمر المواجهات بين الشرطة البريطانية وأنصار اليمين المتطرف فى عدة مدن ببريطانيا، وذكرت الشرطة البريطانية في بيان رسمي أن طواقمها اشتبكت مع مجموعة متظاهرين حاولوا التعدى على فندق يؤوى لاجئين فى روثرهام .

وحاول متطرفون يمينيون في مدينة روثرهام البريطانية، إحراق فندق يُحتجز فيه عدد من المهاجرين وطالبي اللجوء، خلال مظاهرة شارك فيها مئات المتطرفين الذين تجمعوا تلبية لدعوة رابطة الدفاع البريطانية اليمينية المتطرفة (EDL) الداعية لاتخاذ إجراءات مناهضة للمهاجرين ومعادية للمسلمين.

UK is Dying. Eyes on the UK. Mother*****r @RishiSunak this is what you started. Soon You will be fu**ed too. Horrible stuff.



Friends in the UK, especially if you’re visibly Muslim, please be safe.#England #UKRiots #UnitedKingdom #Britain #StepDownHasina #Islamophobia pic.twitter.com/0QzsgnF9Ir