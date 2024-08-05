استمرار أعمال العنف والشغب فى عدة مدن ببريطانيا وستارمر يتعهد برد قاس.. فيديو

وكالات

تستمر المواجهات بين الشرطة البريطانية وأنصار اليمين المتطرف فى عدة مدن ببريطانيا، وذكرت الشرطة البريطانية في بيان رسمي أن طواقمها اشتبكت مع مجموعة متظاهرين حاولوا التعدى على فندق يؤوى لاجئين فى روثرهام .

وحاول متطرفون يمينيون في مدينة روثرهام البريطانية، إحراق فندق يُحتجز فيه عدد من المهاجرين وطالبي اللجوء، خلال مظاهرة شارك فيها مئات المتطرفين الذين تجمعوا تلبية لدعوة رابطة الدفاع البريطانية اليمينية المتطرفة (EDL) الداعية لاتخاذ إجراءات مناهضة للمهاجرين ومعادية للمسلمين.

ووفقا لوسائل الإعلام البريطانية فقد اندلع شجار بين المتظاهرين اليمينيين والشرطة أمام الفندق، عقب محاولة المحتجين رشق الفندق بالحجارة والزجاجات، ما اسفر عن إصابة أحد أفراد الشرطة بجروح.

من جانبه قال رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر فى حديثه من داوننج ستريت، إن كل الأشخاص الذين شاركوا فى أعمال الشغب التى وقعت فى المدن البريطانية "سيواجهون القوة الكاملة للقانون".

وندد ستارمر بما قال إنها "بلطجة اليمين المتطرف"، مضيفا أن القانون سيُنفذ بكل قوة على المخالفين فى أعقاب احتجاجات عنيفة مناهضة للهجرة مستمرة منذ أيام، وبلغت ذروتها بالهجوم على الفندق.

وقال أوليفر كوبارد، عمدة جنوب يوركشاير التى تضم روثرهام، إنه " شعر بالذعر من حالة العنف التى تواجهها البلاد".

وأضاف: "ما نراه ليس احتجاجا، بل هو بلطجة وحشية موجهة ضد فئة هى الأضعف فى مجتمعنا، سنلاحق أولئك الذين يرتكبون هذا العنف بالقانون".

وفى ذات الإطار دعا عدد من النواب فى البرلمان البريطانى الجيش للتدخل وفض أعمال العنف.

وقد اندلعت احتجاجات عنيفة فى عدة مدن وبلدات بريطانية بعد مقتل ثلاث فتيات فى هجوم بسكين فى حفل راقص للأطفال فى ساوثبورت فى شمال غرب إنجلترا الأسبوع الماضي.

واستغلت الجماعات المعادية للمهاجرين والمسلمين هذه الواقعة بعد انتشار معلومات مضللة مفادها أن المشتبه به فى تنفيذ الهجوم مهاجر إسلامي.

واعتقل ضباط إنفاذ القانون مراهقا يبلغ من العمر 17 عاما، واتهموه بقتل 3 أشخاص، ومحاولة قتل 10 آخرين وحيازة أسلحة بيضاء.