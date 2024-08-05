استغلال خامات البيئة والحد من آثار تغير المناخ بعدم حرق مخلفات النخيل بأسوان

أسوان- صلاح المسن

تتنوع أوجه استغلال خامات البيئة وفي مقدمتها مخلفات النخيل والخوص، وإعادة تشكيلها بالاستفادة منها، وتصميم لوحات فنية وجمالية .

والمنتجات اليدوية تتصف بالجاذبية وعليها طلب كبير محليا وعالميا، ومحافظة أسوان، تتميز بإنتشار نشاط زراعة النخيل ويترتب على ذلك النشاط توافر مخلفات النخيل ذات العائد الاقتصادي في مجال إعادة تدويره، مما يوفر فرص عمل للمرأة في أسوان، وتطوير المجمعات الإنتاجية لحرفة مخلفات النخيل.

وتقوم وحدة إدارة المشروعات بأسوان، بتنفيذ سلسلة من التدريبات المكثفة بكافة انحاء محافظة أسوان، كان أخرها قرية حجازة وقرية السيد سعيد بمركز كوم أمبو.

وجمال المنتجات اليدوية المصنوعة من الخوص والمصنعة بحب وروح تنافسية جميله وتعاون مثمر بين فتيات وسيدات قرية حجازة التابعة لجمعية شباب بلدنا للتنمية الشاملة وبدعم كامل من وحدة إدارة المشروعات من خلال تنفيذ تدريب إعادة تدوير مخلفات النخيل .

وقامت وحدة إدارة المشروعات بأسوان بالإنتهاء من تدريب العرجون لفتيات وسيدات قرية حجازة بالتعاون مع جمعية شباب بلدنا للتنمية الشاملة على إعادة تدوير مخلفات النخيل للخروج بأجمل المنتجات وخروج الفتيات والسيدات بحرفة تفتح لهم باب رزق جديد يُحسن من معيشتهم وليبدأ فتح وحدة إنتاج بالقرية تدعم فتيات وسيدات القرية إقتصاديا و تساعد في الحد من آثار التغيرات المناخية الناتجة عن حرق ورمي مخلفات النخيل.

واستمرارا للدعم الفنى وتكملة القصه التى تبدا بصعيد مصر لمنتجات مخلفات النخيل انتهى التدريب المنفذ من وحدة إدارة المشروعات بأسوان بالتعاون مع جمعية السيد سعيد لتنمية المجتمع بقرية سلوا قبلى، بمركز كوم امبو على إعاده تدوير مخلفات النخيل، وتواصل وحدة إدارة المشروعات جهودها لتقديم سلسلة من الورش الحرفية للسيدات والفتيات.

ويتم خلال تلك الورش تأهيل الفتيات وتدريبهن لنشر ثقافة العمل الحر لديهن، بالإضافة إلى تنمية مهارة التسويق للمنتجات من خلال إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الأعباء الإقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع.



إعادة تدوير مخلفات النخيل



إعادة تدوير مخلفات النخيل



إعادة تدوير مخلفات النخيل