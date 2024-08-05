إيلون ماسك يرجح "حتمية الحرب الأهلية" في بريطانيا.. وداونينج ستريت ترد

كتبت: نهال أبو السعود

أدان داونينج ستريت تصريحات ايلون ماسك التي ادعى خلالها "حتمية الحرب الاهلية" في بريطانيا، وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر : " لا يوجد مبرر لتعليقات مثل هذه نحن نتحدث عن أقلية من البلطجية الذين لا يتحدثون باسم بريطانيا" في إشارة الى موجة الاحتجاجات التي تشهدها المملكة المتحدة بعد حادث الطعن في ساوثبورت.

وفقا لصحيفة الاندبندنت، تم إلقاء اللوم على المعلومات المضللة على منصة التواصل الاجتماعي "اكس" الذي يمتلكها ايلون ماسك للمساعدة في تأجيج أعمال الشغب والهجمات اليمينية المتطرفة العنصرية.

في أعقاب الأكاذيب حول هوية المشتبه به في هجوم السكين في ساوثبورت، استمرت الاضطرابات طوال عطلة نهاية الأسبوع حيث اشتبكت حشود عنصرية مع الشرطة في هال وهاليفاكس وليفربول ولندن وساوثبورت وروثرهام، وأشعلت حرائق في الفنادق التي تؤوي طالبي اللجوء في مانفرز وتامورث.

مع المنشورات التي تحتوي على معلومات مضللة على X والتي حصدت ملايين التفاعلات، رد ماسك على منشور يوم الأحد يشارك لقطات من العنف، والذي زعم أن الفوضى هي آثار الهجرة الجماعية والحدود المفتوحة وكتب قائلا: "الحرب الأهلية حتمية"، وهي المرة السادسة منذ أكتوبر التي يزعم فيها ماسك أن الحرب الأهلية تلوح في الأفق في أوروبا.

في يوم الاثنين، كرر داونينج ستريت أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي "يمكنها وينبغي لها أن تفعل المزيد" لمكافحة المواد المضللة أو الخطيرة على منصاتها، مضيفًا أنها تتحمل مسئولية ضمان سلامة مستخدميها.

قبل ساعات، أصدر كير ستارمر رسالة إلى شركات التواصل الاجتماعي خلال مؤتمر صحفي في داونينج ستريت، قائلاً: "الاضطرابات العنيفة، التي يتم الترويج لها بوضوح عبر الإنترنت، هي أيضًا جريمة، إنها تحدث في منزلك، ويجب احترام القانون في كل مكان".