إنتاج خيوط البوليستر من مخلفات البلاستيك.. مشروع تخرج بجامعة سمنود التكنولوجية

الغربية – مصطفى عادل

نجح طلاب قسم صيانة وتشغيل ماكينات الغزل والنسيج بجامعة سمنود التكنولوجية ب محافظة الغربية ، فى تصنيع نموذج مصغر لماكينة، تستخدم فى إنتاج خيوط البوليستر من خلال إعادة تدوير مخلفات المواد البلاستيكية، خلال مشروع تخرجهم بالكلية، واستخدامها فى صناعة النسيج والملابس.

وكشف الدكتور منتصر دويدار رئيس الجامعة، أن هذا المشروع من أهم مشاريع التخرج التي نفذها الطلاب، والتي تجسد مدى المستوى العلمي والتدريبي الذى وصل إليه الطلاب خلال سنوات الدراسة، وحرصا منهم على الابتكار، مشيرا إلى أن طلاب كليات الجامعة قدموا العديد من النماذج الرائعة لمشاريع تساهم فى خدمة البيئة والمجتمع، وتطبيق ما درسوه طوال سنوات الدراسة.

وأضاف " دويدار" أن من بين مشاريع التخرج نموذج لمشروع إعادة تدوير البلاستيك، وخاصة إعادة تدويره زجاجات البولي إيثيلين Polyethylene Terephthalate (PET)، وتحويلها إلى ألياف صناعية قابلة للاستخدام في صناعة النسيج.

قام طلاب قسم صيانة وتشغيل ماكينات الغزل والنسيج، بتصنيع ماكينه مصغره بداية من التصميم والتنفيذ وتشغيل الماكينة، نجحوا من خلالها في إنتاج خيوط البوليستر من مخلفات المواد البلاستيكيه.

وأشار إلى أن البلاستيك مادة من صنع الإنسان، ولها استخدامات عديدة في حياتنا اليومية، ولكنها تسبب أضرارًا كبيرة ومشاكل بيئية بسبب صعوبة تحللها، ولذلك ظهرت الحاجة إلى إعادة تدوير البلاستيك وتحويله إلى منتجات مفيدة.

وأوضح أن هذه العملية، تعتمد على تقنية تسمى "الغزل الانصهاري"، حيث يتم صهر البلاستيك وطحنه، وتحويله إلى ألياف رقيقة، وتشمل خطوات العملية فرز البلاستيك وتنظيفه، ثم تقطيعه وغسله، ودخوله مرحلة التجفيف ثم الصهر نهاية إلى خروجة فى صورة ألياف.

وأشار إلى أن الألياف الناتجة عن إعادة تدوير البلاستيك، تتمتع بخصائص جيدة تجعلها مناسبة للاستخدام في صناعة النسيج، وعلاوة على ذلك، فإنه عملية إعادة التدوير تساهم فى تقليل كمية النفايات البلاستيكية وحماية البيئة من التلوث.

وأشار الدكتور منتصر دويدار، أن هذا البحث يسلط الضوء، على أهمية إعادة تدوير البلاستيك كحل مستدام للمشاكل البيئية، ويوضح كيف يمكن تحويل البلاستيك إلى مواد ذات نسبة عالية من القيمة الاقتصادية.

وتابع من خلال معالجة هذه الفجوات البحثية، يمكن لهذا المشروع أن يساهم بشكل كبير في التنمية، وتحسين الاستدامه، لتميزه بعده اهداف منها المساهمة في الحفاظ على البيئة، حيث أن إعادة تدوير النفايات البلاستيكية بدلاً من التخلص فى المكبات أو حرقها يساعد على الحد من التلوث البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية، و إنتاج مواد خام جديدة، وأن تحويلها لخيوط، يوفر مادة خام جديدة يمكن استخدامها في مجالات متعددة كالنسيج والملابس والحبال والأثاث وغيرها.

وأشار إلى أن هذا المشروع يوفر مصدر مواد خام في متناول الجميع بتكلفة منخفضة، باعتبار أن باعتبار أن النفايات البلاستيكية موجودة بكثرة في المجتمعات، بخلاف الفائدة الاقتصادية حيث يساهم في توفير مصدر دخل جديد وخلق فرص عمل للشباب وزيادة الدخل القومي.



مشروع تخرج بجامعة سمنود التكنولوجية



مشروع تخرج بجامعة سمنود التكنولوجية



مشروع تخرج بجامعة سمنود التكنولوجية