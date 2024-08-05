اليوم السابع
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إصابة ضابط وجندى فى هجوم بمسيرات على ثكنة إيليت شمال إسرائيل

الإثنين، 05 أغسطس 2024 03:51 ص
إصابة ضابط وجندى فى هجوم بمسيرات على ثكنة إيليت شمال إسرائيل أرشيفية
محمد جمال

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، إصابة ضابط وجندى فى هجوم بمسيرات على قيادة الفرقة 91 فى ثكنة "إيليت"، شمال إسرائيل، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وأعلن "حزب الله" اللبنانى، فجر الإثنين، تنفيذ هجوم جوى بالمسيرات على قيادة الفرقة 91 فى ثكنة "إيليت"، شمال إسرائيل.

وقال "حزب الله" فى بيان: "شنّ مقاتلو المقاومة هجوما جويا بسرب من المسيرات ‌‏الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث فى ثكنة إيليت، مستهدفة أماكن تموضع ‏واستقرار ‏ضباطها وجنودها وأصابتها بشكل مباشر وأوقعت فيهم عددا من القتلى والجرحى".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، بأن طائرة مسيرة قادمة من لبنان انفجرت فى منطقة "إيليت حشار" شمال إسرائيل، بعدما أصابت قاعدة هناك.







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شمال إسرائيل

لبنان

إيليت

مسيرات




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