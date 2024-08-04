5 شروط للحصول على عضوية نقابة التمريض.. تعرف عليها

كتبت ـ آية دعبس

حدد القانون رقم 115 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة مهنة التمريض مجموعة من الشروط لا بد من توافرها فى الراغبين للحصول على عضوية نقابة التمريض.

ويستعرض "اليوم السابع" تلك الشروط:

1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة رعايا الدول العربية الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

2- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين.

4- أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية:

· بكالوريوس التمريض من أحد المعاهد العليا المصرية أو شهادة معادلة له.

· دبلوم أحد المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض) أو ما يعادله.

· دبلوم تمريض وتوليد خريجات المدارس الملحقة بكليات طب الجامعات "نظام قديم" أو ما يعادله.

· دبلوم التمريض نظام ثلاث سنوات أو ما يعادله.

· دبلوم تمريض المدارس الفنية الثانوية أو ما يعادلها.

·شهادات مساعدات ومساعدى الممرضات ومساعدات المولدات.

5- أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة.