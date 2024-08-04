وكيل صحة الإسماعيلية تتابع فرق "100 يوم صحة" لليوم الثانى على التوالى

الإسماعيلية-صبرى غانم

تابعت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، لليوم الثانى على التوالى الفريق الطبي المتحرك لمبادرة 100 يوم صحة بعيادة الجلدية وميدان المطافى، والاطمئنان على سلامة وجودة الأجهزة الطبية الخاصة بالمبادرة، وجهود فرق التواصل المجتمعى لدعوة للمواطنين للمشاركة بالمبادرة وإجراء جميع الفحوصات الطبية بالمجان، مؤكدة تنوع أماكن تمركز الفرق المتحركه لتغطية أماكن التجمعات وللحصول على أعلى مستهدف.

وخلال الجولة إلتقت وكيل وزارة الصحة بالمواطنين واطمأنت على جودة خدمات المبادرة، كما حرصت على التواصل تليفونيًا مع عدد من المترددين للتأكد من رضائهم عن الخدمة الصحية المقدمة من خلال فريق المبادرة، وشددت على زياده التوعية بأهمية المبادرة ومواعيدها وأماكن تواجد الفرق الثابتة والمتحركة بجميع الادارات الصحية وفقًا لخطة تمركز فرق المبادرة بالمحافظة.

وأشارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة إلى أهمية مشاركة المواطنين بحملة «100 يوم صحة» والتى تستهدف تكثيف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين للحفاظ على الصحة العامة والوقاية والفحص الدورى وهو ما تهدف له المبادرة خلال فترة مائة يوم، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي.

وأضافت دكتورة هبة جودة منسق المبادرات الرئاسية أن الحملة حققت إقبالا واضحًا من المواطنين فى أيامها الأولى بالإسماعيلية لما تقدمة من مؤشرات للإطمئنان على الصحة العامة من خلال الفحوصات الطبية حيث تقدم المبادرة إلى جانب خدمات المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل (السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي) خدمات دعم صحة المرأة والجنين وتشمل خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية بالمجان.