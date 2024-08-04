وزير خارجية الكويت: المنطقة تعيش توترا كبيرا وظروفا دقيقة جدا وقابلة للزيادة

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أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، أن المنطقة تعيش توترا كبيرا وظروفا دقيقة جدا بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بطهران وقابلة للمزيد من التطور، مشيرا إلى أننا نتابعها عن كثب مع دول شقيقة وصديقة ونعمل دائماً لإيجاد الحلول التي من شأنها منع أي تصعيد.

وقال اليحيا- في تصريح لصحيفة "النهار" الكويتية، الصادرة صباح اليوم الأحد، إن تعليق الخطوط الجوية الكويتية لرحلاتها إلى لبنان إجراء احترازي وتنظيمي، كما أن عمليات الإجلاء إن دعت لها الحاجة ستأخذ مسارا مختلفا، مؤكدا أن وزارة الخارجية الكويتية ماضية في حث مواطنينا المتواجدين في لبنان على مغادرتها؛ حرصا على سلامتهم في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد.

وحول الإعلان عن تسكين عدد من السفراء في العواصم العالمية التي أعفي 30 سفيرا وقنصلا عاما فيها خلال الفترة الماضية.. أكد أن الإعلان عن الأسماء الجديدة سيكون في القريب العاجل