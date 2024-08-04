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نتيجة الثانوية العامة.. الانتهاء من تصحيح المواد ومراجعة وتجهيز النتيجة قبل اعتمادها

الأحد، 04 أغسطس 2024 09:00 ص
نتيجة الثانوية العامة.. الانتهاء من تصحيح المواد ومراجعة وتجهيز النتيجة قبل اعتمادها الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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نتيجة الثانوية العامة

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تصحيح جميع المواد لامتحانات الثانوية العامة 2024، ورصد وتقدير الدرجات ومنح درجات الرأفة للطلاب المستحقين، وبدأت المرحلة الأخيرة وهي تجميع نتيجة الثانوية العامة منذ الساعات الماضية، على أن يتم  تحديد قائمة أوائل الثانوية العامة 2024 للشعبتين العلمية والأدبية، استعداداً لاعتمادها من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، حيث من  المتوقع انتهاء وتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة وتكون جاهزة علي مكتب وزير التربية والتعليم، استعداداً لاعتمادها خلال الأيام القادمة.

نتيجة الثانوية العامة 2024 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نسب النجاح فى 9 مواد بالثانوية العامة، قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 كالتالى:

- نسبة النجاح فى مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024 وصلت لأكثر من 92%.
- نسبة النجاح فى مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2024 أكثر من 92%.
- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت 96.43%.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، 96.62%.

- نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، 94.21%
- نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 91%.

- تخطت مؤشرات النجاح في مادة علم النفس والاجتماع نسبة 92%.

 







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