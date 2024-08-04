نادي الأسير الفلسطينى: 9900 أسير بسجون الاحتلال حتى بداية أغسطس الجارى

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أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ نحو 9 آلاف و900 أسير حتى بداية شهر أغسطس الجاري، مشيرا إلى أن ذلك لا يشمل كافة المعتقلين من غزة، وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.



وقال النادي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ 3 آلاف و432 أسيرا، وعدد الأسيرات في سجون الاحتلال 86 أسيرة في سجن الدامون، من بينهم سيدة حامل وهي جهاد دار نخلة، ومن بين الأسيرات 23 أسيرة معتقلات إداريا، وقد تكون هناك أسيرات من غزة في المعسكرات التابعة للاحتلال، ولا توجد معطيات واضحة عن أعدادهن، مشيرا إلى أن عدد الأطفال المعتقلين لا يقل عن 250 طفلا.



وأوضح أن عدد معتقلي غزة الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال 1584 أسيرا، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة المعتقلين وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.