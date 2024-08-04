مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستجيب لـ 294 شكوى وطلب

الشرقية - إيمان مهنى

إستقبل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام بمحافظة الشرقية، خلال شهر يوليو الماضي، 145 شكوى و149 طلب بإجمالي 294 شكوى وطلب تم حسمها كلها بنسبة 100% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام .

وفى سياق متصل أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم ، والعمل على حلها ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلى من شأن المواطن ، وتضعه على رأس الأولويات وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الإنطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصري .

وفى سياق متصل أوضح إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام أن الشكاوى والطلبات التي إستقبلتها الإدارة خلال شهر يوليو الماضي تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعي اليد وتظلمات من بعض الموظفين وطلبات لاستخراج معاش تكافل وكرامة وطلبات ووظائف بالقطاع الخاص فقط .

