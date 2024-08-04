مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات خلال موجة جديدة من أعمال العنف ببنجلاديش

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أفاد مسئولون وتقارير إعلامية في بنجلاديش اليوم الأحد، بمقتل 16 شخصاً وإصابة العشرات، خلال موجة جديدة من الاشتبكات العنيفة في العاصمة داكا ومناطق أخرى في البلاد.

يأتي ذلك في اليوم الأول من حركة عدم التعاون الشاملة التي دعت إليها مجموعة "طلاب ضد التمييز"، بحسب ما ذكرته صحيفة "دايلي ستار" البنجلاديشية

ووفقًا للصحيفة، تم فرض حظر تجوال إلى أجل غير مسمى بدءًا من الساعة السادسة من مساء اليوم في دكا والمدن الفرعية الأخرى والبلدات الإقليمية، وسيظل ساريًا حتى يصدر توجيه بخلاف ذلك.

واحتشد آلاف الأشخاص خلال الساعات الماضية؛ للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الشيخة حسينة، وذلك في أعقاب أزمة التظاهرات الأخيرة التي شهدت أعمال عنف؛ أسفرت عن مقتل مائتي شخص تقريبا.

وقد شهدت بنجلاديش الشهر الماضي احتجاجات طلابية عنيفة ضد نظام جديد للحصص في الوظائف الحكومية؛ ما تسبب في مقتل عشرات الأشخاص.