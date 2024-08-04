اليوم السابع
Ads
الأحد، 04 أغسطس 2024 01:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع وإصابة 20 شخصا جراء انهيار طينى فى مقاطعة سيتشوان الصينية

الأحد، 04 أغسطس 2024 10:37 ص
مصرع وإصابة 20 شخصا جراء انهيار طينى فى مقاطعة سيتشوان الصينية انهيار طينى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطات الصينية عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين، بعد انهيار طيني بقرية في مدينة "كانجدينج" بمقاطعة "سيتشوان" في جنوب غربي البلاد.

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) - الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد، أن 23 شخصا فقدوا جراء الانهيار الطيني الذي أجبر أكثر من 900 شخص من سكان القرية على الانتقال إلى مراكز إيواء مؤقتة.

وتسبب الانهيار الطيني الناجم عن الهطول الغزير للأمطار في تدمير أحد الجسور، بينما تقوم السلطات المحلية حاليا بعملية إنقاذ واسعة النطاق يشارك فيها أكثر من 1400 شخص من رجال الإنقاذ، كما تم الدفع بطائرات ومعدات الإنقاذ إلى المنطقة.







انهيار طينى

مقاطعة سيتشوان

الصين

كانجدينج




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة