محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة إنجاز طلبات التصالح وتسهيلات للتيسير على المواطنين

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال لواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، إن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية، والتي تشهد إقبالاً من المواطنين لرغبتهم الجادة في التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وأضاف أنه وجه بإجراء تسهيلات وسرعة إنهاء إجراءات منظومة التصالح وتقديم الدعم الفني اللازم والتيسير على المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء من خلال الوسائل الإلكترونية والمراكز التكنولوجية والبالغ عددها 15 مركزاً تكنولوجياً، بمراكز ومدن المحافظة، بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، المعنيين بمنظومة التصالح.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، انه تم أيضًا إتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول ويمكنك تحميل الابليكشن من الرابط التالي:

‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ndm.reconciliation، كما يمكن التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات عبر الرابط التالي :

‏https://www.lgs.gov.eg/#/home لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له على مستوى المحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، على تعزيز كفاءة العاملين وتأهيلهم لاستقبال ومعالجة طلبات التصالح بشكل احترافي والذي يسهم بشكل كبير في تحقيق أهدافنا نحو تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتًا إلى سرعة إنجاز طلبات التصالح وشهادات البيانات الخاصة بالمواطنين المتقدمين للتصالح، وسرعة نهو المعاملات في الإدارات المعاونة، في ملفات التصالح تسهيلاً علي المواطنين وتقديم الميزات المتنوعة للمتقدمين الجادين في منظومة التصالح.