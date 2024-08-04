محافظ كفر الشيخ يتفقد المركز التكنولوجى ببيلا ويشدد على تحسين الخدمات المقدمة

كفر الشيخ- محمد سليمان

‏تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بمركز ومدينة بيلا، وذلك للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين، والاطلاع على سير العمل وتلقي طلبات المواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، أقسام الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، للوقوف على سير وطبيعة العمل في مختلف الأقسام والوحدات، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ‏بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعدد من القيادات التنفيذية.

وكلف محافظ كفرالشيخ بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين، وحسن معاملتهم، مؤكدًا على أهمية دور المركز التكنولوجي في تسهيل إجراءات التصالح للمواطنين وتوفير الوقت والجهد وسرعة انجاز المعاملات والخدمات.

قال محافظ كفرالشيخ، إن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية، ويشهد إقبالًا من المواطنين لرغبتهم الجادة فى التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتى بدأت فى السابع من شهر مايو 2024، فى تلقى طلبات المواطنين طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.

وناشد محافظ كفرالشيخ، كافة المواطنين بسرعة تقديم الطلبات وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح فى المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون، مشددًا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح.

وتضمنت زيارة محافظ كفرالشيخ لمجلس المدينة، العديد من الأقسام والوحدات، منها "الإدارة الهندسية"، واستمع إلى شرح مفصل من مسؤولي أقسام المشروعات والتنظيم ومركز إصدار تراخيص المحلات عن طبيعة العمل والمهام التي يتم إنجازها، مشددًا على تحقيق الانضباط في العمل وسرعة إنهاء الإجراءات والخدمات، و إنهاء طلبات المواطنين، وحسن معاملتهم، مكلفًا بتمهيد ورصف الطرق، وتحسين الخدمات.

وخلال جولته التقى محافظ كفرالشيخ، عددًا من أهالي مركز بيلا، واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، موجهًا بإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم والتواصل معهم ميدانيًا، قائلًا "نعمل من أجل المواطن وهو هدفنا الأول"، فيما أعرب أهالي بيلا عن سعادتهم بزيارة محافظ كفرالشيخ، ولقائهم والاستماع إلى طلباتهم.