محافظ كفر الشيخ: ضبط 45 منشأة طبية غير مرخصة خلال أسبوع

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، ضبط 45 منشأة طبية مخالفة بالمحافظة، ما بين منشآت وعيادات طبية، ومراكز طبية خاصة، بناءً على تقرير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية، خلال حملة مكثفة قامت بها على المنشآت الطبية الخاصة بمراكز بالمحافظة، خلال الأسبوع الماضى، تحت إشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الصحة بكفرالشيخ.

قال محافظ كفرالشيخ، إن الحملات الرقابية والتفتيشية مستمرة على المنشآت والعيادات الطبية، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين فى إطار قانونى، لحمايتهم من مخاطر التعامل مع المنشآت الطبية المخالفة، وتهدف إلى التأكد من إلتزام المنشآت الطبية بالاشتراطات الصحية والقوانين المعمول بها، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، داعيًا المواطنين إلى عدم التعامل مع المنشآت الطبية غير المرخصة، والإبلاغ عن أى مخالفات.

شدد محافظ كفرالشيخ، على شن وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة، على جميع المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، وإتباعها الاشتراطات الصحية والبيئية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد أبو السعد، وكيل مديرية الصحة بكفرالشيخ، أن إدارة العلاج الحر قامت بالمرور على 195 منشأة طبية خاصة خلال الأسبوع الماضى، وتم ضبط 45 منشأة تعمل بدون ترخيص، وجارى إستخراج قرارات غلق لهذه المنشآت، بالإضافة إلى توجيه 25 إنذارًا بتلافى المخالفات للمنشآت المرخصة التى تم العثور على مخالفات بها، وتم تنفيذ 8 قرارات غلق إدارى لمنشآت غير مرخصة سبق إصدار قرار غلق لها.