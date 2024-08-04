محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من أعمال تدقيق مواقع التجمعات العمرانية بعدد من المراكز

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، إنه تم الإنتهاء من أعمال تدقيق مواقع التجمعات العمرانية لمراكز «سيدى سالم - بلطيم - الرياض- دسوق - فوة»، بالتعاون مع المركز الإقليمى لتخطيط إقليم الدلتا، وجارى التدقيق لباقى مراكز المحافظة، تمهيدًا لإستكمال الإجراءات، وقيام الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالعرض على اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية، ومن ثم إعداد خريطة عمرانية محدثة للمحافظة، بإلإضافة إلى اعتماد نموذج 5 المعد من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لحصر هذه التجمعات.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أنه فى ضوء مشروع تدقيق مواقع التجمعات العمرانية بمراكز المحافظة، الجارى بالتنسيق بين وزارة الإسكان ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والمحافظة، تم تشكيل مجموعة عمل بناءً على تكليف وزارة التنمية المحلية، قامت الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والمعنيين بالوحدات المحلية ومديرية الزراعة، بأعمال تدقيق مواقع التجمعات العمرانية لتلك المراكز وذلك للإنتهاء من الحصر والاستدلال بشأن كافة التجمعات العمرانية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، للحد من العشوائية ومواجهة التعديات ودعم محاور التنمية لتحقيق رؤية مصر 2030، لتحسين جودة الحياة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس ممدوح عبدالحليم، مدير المركز الإقليمى لتخطيط إقليم الدلتا، والمهندسة فاطمة الشوادفى، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وفريق العمل المعاون.