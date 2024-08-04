محافظ كفرالشيخ يتفقد مستشفى بيلا المركزي.. ويطمئن على الأشقاء الفلسطينيين

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، عدد من العيادات والأقسام بمستشفى بيلا المركزي، من بينها "الاستقبال، وقسم الجراحة، وغرف المرضى، وقسم الحضانة، ومخزن الخدمات الطبية، وغيرها من أقسام المستشفى"، وذلك للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ويزور الأشقاء الفلسطينيين المتواجدين بالمستشفى، والبالغ عددهم 13 شخصا.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على توفير الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان صحة وسلامة المرضى، وذلك ‏بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، والدكتور إيهاب طلعت، مدير مستشفى بيلا المركزي، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم إنشاء مستشفى بيلا المركزى على مساحة 5200م2 (بدروم - أرضى - 5 طوابق)، بطاقة 114 سريرا منها 72 سرير إقامة، 16 سريرا للاستقبال والطوارئ، 20 سرير للأطفال، 12 سرير عناية مركزة، 17 سرير أطفال مبتسرين، 13 سرير نساء وتوليد، بالإضافة إلى 20 سريرا للباطنة، 28 سرير للجراحات، 4 سرير تحضير عمليات، 6 سرير إفاقة، سرير للعزل، فضلًا عن 30 ماكينة غسيل كلوى (16 سالبى - 12 إيجابى - 2 عزل)، 25 حضان للأطفال (17 حضان أطفال - 7 حديث ولادة - حضان للعزل)، 4 غرف للعمليات، 28 عيادة خارجية، 2 صيدلية، 4 معامل للتحاليل الطبية، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة مقطعية CT، وجهاز أشعة تليفزيونية، 3 أجهزة أشعة نقال، بنك دم تجميعى.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المنظومة الصحية بالمحافظة تشهد تطويرا كبيراً نظرًا لاهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمنظومة الطبية بكل المحافظات وخاصة بمحافظة كفر الشيخ، فقد شهدت المحافظة افتتاح مستشفيات جديدة منها "مستشفى بيلا المركزى، بلطيم التخصصي، ومستشفى قلين التخصصي، ومستشفى برج البرلس، ومستشفى سيدى غازي، ومبنى الدرجة الممتازة بمستشفى كفرالشيخ العام، وأعمال التطوير التى شهدتها مستشفى فوه المركزى"، وجارى إنشاء مستشفى الحامول المركزى، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الرياض، ومستشفى الطوارئ ومستشفى الاورام بجامعة كفر الشيخ، إضافة لمد المستشفيات بأجهزة حديثة متعددة، وإضافة أقسام جديدة للغسيل الكلوي، وحضانات للأطفال بعدد من المستشفيات، ومستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية، وجارى تطوير مستشفى الصدر والحميات لتقديم خدمة طبية متقدمة لأهالى محافظة كفرالشيخ.

كلف محافظ كفرالشيخ، برفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، مع الاهتمام بنظافة المستشفيات والوحدات الصحية، وكفاءة عمل الأجهزة الطبية، مؤكدًا على أهمية حملات التوعية الصحية للمواطنين.

وفى نهاية زيارته لمستشفى بيلا المركزي، استمع محافظ كفرالشيخ لعدد من المواطنين حول الخدمات الطبية المقدمة، موجهًا بإيجاد الحلول العاجلة لطلباتهم وتوفير الأدوات والمستلزمات الطبية، وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لرعايتهم، وحسن معاملتهم.



محافظ كفر الشيخ يلتقي بالمواطنين بالمستشفى



محافظ كفر الشيخ يستمع لشرح عن محتويات المستشفى



الاستماع لمواطنة بمستشفى بيلا