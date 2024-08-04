محافظ سوهاج يتفقد الموقع المخصص لإنشاء محطة رفع صرف صحى "جزيرة محروس"

سوهاج - عمرو خلف

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، الموقع المخصص لإنشاء محطة رفع صرف صحي "جزيرة محروس" بمركز أخميم، بحضور علي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، والمهندس ممدوح نبيل رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وممثل الهيئة الهندسية بالجيش الثالث الميداني، وشريف أبو سحلي منسق وحدة حياة كريمة بالمحافظة.

وأوضح محافظ سوهاج أن المساحة المخصصة للمشروع تبلغ 400 متر مسطح، ويأتي ضمن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة "، موجها بإدراج المشروع ضمن مشروعات الأولوية العاجلة بالمرحلة الثانية، وذلك نظرا لأهمية المشروع في خدمة المواطنين، ورفع العبء عن كاهلهم.

والتقى المحافظ خلال جولته عدد من أهالي المنطقة، واستمع إلى مطالبهم التي تمثلت في سرعة إنجاز المشروع؛ لخدمة المنطقة بالكامل، وأكد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وتذليل كافة المعوقات، للبدء في تنفيذ المشروع.