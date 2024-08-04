محافظ دمياط ورئيس جهاز تنمية المشروعات يناقشان آليات دعم صناعة الأثاث

دمياط معتز الشربيني

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مع حسام شبكة رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدمياط، وتناول اللقاء مناقشة آليات تفعيل خطة لتوحيد الجهود لدعم صناعة الأثاث وتوسيع دائرة المجالات التسويقية للمنتجات.

وأكد محافظ دمياط، على أهمية وضع خطة محددة تتشارك بها كافة الأطراف لدعم الجهود المبذولة لتطوير صناعة الأثاث بدمياط ، وذلك من خلال تحديد خارطة طريق لإطلاق ورش عمل بالتعاون مع وزارة الصناعة لتدريب الصناع على أسس التصميم الحديثة بما يتواكب مع المتطلبات الحالية، وأيضًا توسيع دائرة المجالات التسويقية للمنتجات، من خلال اطلاق المزيد من المعارض بمختلف المحافظات وتحقيق مبيعات عالية بما يعود بالنفع على الصناع .

وناقش الدكتور أيمن الشهابى، أُطر تفعيل المجلس الأعلى للأثاث والذى يتحقق من خلاله توحيد جهود الجهات المعنية بهذا الملف ، وتنفيذ كافة المحاور للمضى نحو تحقيق التطوير الشامل والنهوض بالصناعة.

واستعرض مدير فرع الجهاز، الجهود المبذولة لاطلاق سلسلة من معارض "صنع فى دمياط" سنوياً والذى بدأ منذ عام 2016، وكذا الخدمات المالية وغير المالية لدعم الصناع، وأكد محافظ دمياط، دعمه لكافة الجهود المبذولة بهذا الملف، وأشار إلى أنه تم البدء فى عدد من الخطوات جاء أبرزها إعطاء مهلة للورش الصغيرة لتوفيق أوضاعهم لحين إصدار التراخيص، وكذا عقد لقاءات دورية مع الجهات المعنية للوقوف على التحديات التى تواجه هذا الملف من أجل وضع حلول لها وتحقيق التطوير واستعادة مكانة الأثاث في محافظة دمياط ليس فقط على المستوى المحلى وإنما الإقليمى والدولى أيضًا.