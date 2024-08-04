محافظ الوادى الجديد يستقبل مدير المجلس الدولى للتمور لبحث تطوير الإنتاج

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، الدكتور عبد الرحمن الحبيب المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، والدكتور حسام متولي رئيس مركز البحوث الزراعية المعدلة المركزي لأبحاث النخيل، وأعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في إطار زيارتهم للمحافظة؛ لبحث تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات للنهوض بقطاع إنتاج التمور في المحافظة، ودعم ملاءمة المنتج للمواصفات التصديرية؛ في ضوء مبادرة السيد رئيس الجمهورية لزراعة 2,5 مليون نخلة والنهوض بمحصولها الاستراتيجي الأول.

وفي مستهل الزيارة، قام الوفد بتفقّد منشآت العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، مُشيدين بتوجه المحافظة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتنفيذ أول نموذج من نوعه يحاكي العاصمة الإدارية بالقاهرة ويرتبط بها رقميًا.

كما قام "الزملوط" و"الحبيب" بتفقد حديقة 30 يونيو الترفيهية بالخارجة وغرس نخلة ضمن المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل.

وتفقد محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور عبد الرحمن الحبيب المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور ووفد ضيوف المحافظة، بتفقّد عددٍ من مصانع التمور بنطاق مدينة الخارجة؛ للاطلاع على طبيعة عملها وتعزيز أوجه التعاون لتطويرها وتعزيز أنشطتها.

وشملت الجولة تفقّد مجمع التمور التابع للمحافظة وأحد مصانع القطاع الخاص، حيثُ تم تفقّد مراحل وخطوط الإنتاج، وعمليات التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى وحدات التخزين التي تم إنشائها لتغطية احتياجات أسواق التصدير والتسويق داخل وخارج الجمهورية.

وشدّد المحافظ على ضرورة وضع شعار المحافظة وعبارة "صُنع بالوادي الجديد" بخط واضح على العبوات والمنتجات المختلفة؛ اعتزازًا بالمنتج المحلي القادر على المنافسة واقتحام الأسواق العالمية.



التمور



الجولة بالمصانع



الجولة



انتاج التمور



جانب من الجولة