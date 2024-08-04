محافظ الغربية: 43 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة خلال حملة مفاجئة

الغربية محمد طارق

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة فجر اليوم على المخابز البلدية بمدينتي زفتى والسنطة وقرى مسهلة والمنشأة الكبرى والسنطة البلد، وأسفرت عن تحرير 43 محضرا نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة، وقامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً، استجابة فورية لمطالب المواطنين بمركز ومدينة.

فتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، من تحرير 7 محاضر نقص وزن وإنتاج خبز بمواصفات سيئة والتصرف في عدد من الجوالات المدعمه بغير وجه حق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه

كما تمكنت مديرية الصحة، من تحرير 12 محضر عدم وجود شهادة صحية، 12 محضر نقص اشتراطات صحية، كما تمكنت هيئة سلامة الغذاء من تحرير 12محضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء، وأعرب أهالي المحافظة عن بالغ تقديرهم وشكرهم لجهود المحافظة واهتمامها ببحث مطالبهم والعمل على الاستجابة الفورية لشكاويهم .

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، إستمرار الحملات التفتيشية المكبرة والتي تبدء عملها يوميا من الخامسة فجرا، لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين مؤكدا علي بذل كافة الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.

وأِشار الجندي إلي أن رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي، مؤكدا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها.