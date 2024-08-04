محافظ الغربية يلتقى 46 أسرة ويستمع لشكاوى المواطنين ويلبي طلباتهم

الغربية محمد طارق

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، 46 أسرة من أبناء محافظة الغربية، لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك في استجابة سريعة، بحضور الدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية.

و أعرب المحافظ عن سعادته البالغة بتواجده ولقاءة بالأسر، مشيرا الى ان لكل مواطن في محافظة الغربية حقوق ودورنا ان نقدمها له على اكمل وجه مشيرا الى اتخاذ كافة الإجراءات للعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والعناية بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والاهتمام بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم قائلا (نتعاون جميعًا لخدمتكم في المقام الأول)، مشيرا الى ان لقاء اليوم يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية جميع احتياجات المواطنين، وتوفير متطلباتهم الحياتية.

كما وجه المحافظ مديري مديرية التضامن الاجتماعي، بالتواصل المباشر مع جميع المواطنين وفحص حالتهم للوقوف علي مطالبهم وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم .

وأجرى المحافظ، حواراً مفتوحاً مع الأسر للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية وشهد اللقاء مشاهد متنوعة من الفرحة والبهجة التي ارتسمت على وجوه المواطنين فسلم محافظ الغربية 30 مساعدة مالية مالية للآسر المستحقة مراعاة لظروفهم ولتخفيف العبء عن كاهلهم، و 11 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم كما سلم 3 كراسي متحركة وطرفين صناعيين لتيسير حركة ذوي الهمم والتخفيف عنهم مع اعانتهم على ممارسة حياتهم وانشطتها المختلفة.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة باستجابة المحافظ الفورية، وحرصه على الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم، ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم.