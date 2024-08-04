محافظ الشرقية يتفقد مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي الزنكلون

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، تنفيذ أعمال مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالزنكلون بمركز الزقازيق والمُقامة بطاقة تصميمية 15ألف م3 / يوم وبتكلفة 26 مليون جنيه، ويقدم مشروع صرف صحي آمن وسليم لخدمة أهالي قرى "الزنكلون – شرويدة – بني شبل وتل حوين – طاروط – كفر الجراية – أبو زيد – نوار حنا – كفر جمعة – عزبة الزند"، والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وقدمت المهندسة إيمان رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن مكونات المحطة وتمت الإشارة إلى أن المحطة مكونة من المدخل والمصافي وعدد 2 حوض ترسيب إبتدائي و 2 حوض تهوية للمعالجة البيولوجية بالإضافة إلى 2 حوض للترسيب النهائي و2 حوض تركيز ومحطة رفع الحمأة ومحطة رفع المياه الزائدة والمعادة ومبنى إسطوانات الكلور بالإضافة إلى حوض المزج بالكلور وصولاً لأحواض التجفيف وبلغت نسبة التنفيذ الكلية 95 % وجاري تكثيف ورديات العمل بالمشروع لسرعة الإنتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية في أقرب وقت.

وكلف المحافظ رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بمتابعة كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة وتذليل كافة العقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بتطبيق المواصفات القياسية والجداول الزمنية المحددة.

وأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق بإستقدام جليدر لتسوية وإستعدال الطريق المؤدي للمحطة وذلك لتسهيل دخول وخروج المعدات الخاصة بالمشروع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ورافق المحافظ في الجولة المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ والمهندسة إيمان محمد رفعت رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية والمهندس عامر كمال أبو حلاة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وعدد من نواب البرلمان.