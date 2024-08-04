محافظ الدقهلية يتفقد مدينة جمصه لمتابعة مستوى النظافة العامة.. صور

الدقهلية - شريف الديب

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمدينة جمصة، لمتابعة مستوي النظافة العامة بالمدينة وتحسين الصورة البصرية للمصطافين .

وقال "المحافظ": دعمي الكامل لمدينة جمصة لكي تصبح من أفضل المدن الساحلية من خلال تطوير الكورنيش وإنشاء مشايات لربط الشاطئ بالكورنيش لخدمة وتطوير الحمامات العموميه ورصف الطرق والشوارع وتوفير كافة الخدمات الترفيهية لخدمة المصطافين.

وأشار اللواء مرزوق إلي أننا نعمل بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة من أجل تطوير مدينة جمصه ووضعها في مكانتها التي تليق بها ، من خلال التنسيق مع وزارة الدفاع والتنمية المحلية والتخطيط والإسكان وكافة أجهزة الدولة.

ووجه المحافظ لرئيس مدينة جمصه باستمرار أعمال رفع مستوي النظافة العامة بشوارع مدينة جمصه ومراقبة الأسواق والتأكد من الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات وتوفيرها بأسعار مناسبة .

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببناء الإنسان المصري وتلبية كافة مطالبه في جميع القطاعات الخدمية المختلفة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المحافظين في اجتماع مجلس المحافظين، بالتواجد الميداني بين المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم والعمل علي حلها والتأكد من تقديم الخدمات لهم ، وبالمتابعة المستمرة من الدكتوره منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واستمرارا لسلسة جولات محافظ الدقهلية المفاجئة لمراقبة الأسواق.















