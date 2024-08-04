محافظ الدقهلية: انضباط المخابز لن يتم إلا بمشاركة المواطنين مع الأجهزة الرقابية

الدقهلية - شريف الديب

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدينة المنصورة وطلخا وجمصة وقرية بطره، التابعة لمركز ومدينة طلخا وقرية بسنديله التابعة لمركز ومدينة بلقاس، لمتابعة العمل بالمخابز البلدية للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين وصرفه لمستحقيه ومتابعة مستوي النظافة العامة، والتأكد من الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات والاستماع إلي مشاكل واحتياجات المواطنين، حيث التقي بعدد من المواطنين واستمع إلي مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة دراستها وحلها وتقديم المساعدات اللازمة لعدد من الحالات الإنسانية.

وقال المحافظ: جولاتي المفاجئة علي المخابز مستمرة حتي عودة الانضباط إليها وصرف الخبز لمستحقيه، ولن يكون هناك تهاون مطلقاً مع من يتلاعب بوزن رغيف الخبز او جودته أو يمنع وصوله إلي مستحقيه .

وأكد اللواء مرزوق، أن انضباط المخابز لن يتم إلا بمشاركة المواطنين مع الأجهزة الرقابية لردع المخالفين من خلال الإبلاغ عن أصحاب المخابز المخالفين لأن صمت المواطن يعد جريمة في حق نفسه وحق المجتمع ككل.

وشدد " المحافظ"، قائلاً : حد أقصي للصرف بطاقتين واللى يلزمه العيش ينزل ياخده"، مشيراً إلي أن رغيف الخبز المدعوم من الدولة لا يعرف قيمته إلا من يستحقه ويذهب الي المخبز كل يوم لشرائه.

ووجه اللواء مرزوق رئيس مباحث التموين، بتحرير محضر نقص أوزان لأحد المخابز بقرية بسنديلة مركز بلقاس وتعيين مفتش تموين من مديرية التموين يومياً لمتابعة العمل بالمخبز والتأكد من صرف الخبز لمستحقيه.

ووجه " المحافظ " لرئيس مركز ومدينة طلخا بشن حملة نظافة مكبرة بقرية بطره وشوارعها لتردي سوء حالة النظافة بالقرية ، كما وجه لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة حل مشكلة الصرف الصحي بها .

كما شدد اللواء مرزوق علي الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات وتكثيف أعمال الرقابة علي الأسواق ، ووجه إنذار شديد اللهجة الي أحد بائعي الخضار والفاكهة بمدينة جمصه لعدم إعلانه عن الأسعار بأن هذا التحذير الأخير له .

كما قال محافظ الدقهلية: لن استطيع العمل منفرداً بدون مشاركة المواطنين من أجل النهوض بهذه المحافظة، من خلال الإبلاغ عن المخالفين من أصحاب المخابز والغير ملتزمين بالإعلان عن أسعار السلع والمنتجات وكافة القطاعات.







