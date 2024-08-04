محافظ الأقصر يوجه بمد فترة فتح المحلات التجارية حتى 12 ليلاً

الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، اليوم الأحد، أنه في ضوء الاستجابة السريعة لطلبات المواطنين وأصحاب المحال التجارية بمحافظة الأقصر، وبعد موافقة الجهات المعنية، وجه المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بمد ساعات فتح المحال التجارية حتي الساعة 12 مساء بدلا من الساعة 10 مساء.

فيما استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وفد اللجنة التنفيذية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة الأقصر، بحضور هدى المغربي السكرتير العام المساعد للمحافظة مقرر اللجنة، حيث تضم اللجنة ممثلين لجهاز شئون البيئة وإدارة البيئة بالمحافظة، وجامعة الأقصر والمجلس القومي للمرأة، ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية الصعيد.

واستمع محافظ الأقصر، خلال اللقاء إلى عمل اللجنة في السنوات السابقة وعدد المشروعات التي تقدمت والمشروعات التى فازت فى المرحلتين السابقتين على مستوى الجمهورية، حيث فاز فى المرحلة الأولى من المبادرة فى عام 2022 مشروع "بنك المخلفات المصري" بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فئة المشروعات الكبيرة ، وفى العام الثانى من المبادرة 2023 فاز بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فئة المشروعات الناشئة مشروع" المنظومة الذكية لإدارة شبكات مياه الشرب وتقليل الفاقد".